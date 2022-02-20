Son dakika! Bayrampaşa'da kafedekilere silahlı saldırı; 3 yaralı - Haberler
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Son dakika! Bayrampaşa'da kafedekilere silahlı saldırı; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika! Bayrampaşa'da kafedekilere silahlı saldırı; 3 yaralı

Son dakika haberleri... BAYRAMPAŞA'da 2 şüpheli kafeye rastgele ateş açtı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da 2 şüpheli kafeye rastgele ateş açtı.  Silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Otomobille gelen iki kişi kafeye rasgele 4 el ateş etti. Saldırıda, kafe içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.


Son dakika! Bayrampaşa'da kafedekilere silahlı saldırı; 3 yaralı

Son dakika! Bayrampaşa'da kafedekilere silahlı saldırı; 3 yaralı

Son dakika! Bayrampaşa'da kafedekilere silahlı saldırı; 3 yaralı

Son dakika! Bayrampaşa'da kafedekilere silahlı saldırı; 3 yaralı

Son dakika! Bayrampaşa'da kafedekilere silahlı saldırı; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bayrampaşa, Güncel, Haberler

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