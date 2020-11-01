Bayrampaşa'da kafede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
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Bayrampaşa'da kafede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

01.11.2020 07:33 | Son Güncelleme: 01.11.2020 08:25

Yanan kafeden görüntüler İtfaiyenin yangına müdahalesi Bayrampaşa'da kafede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü İSTANBUL (AA) – Bayrampaşa'da Şehir Parkı'nda bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yanan kafeden görüntüler

İtfaiyenin yangına müdahalesi Bayrampaşa'da kafede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

İSTANBUL (AA) – Bayrampaşa'da Şehir Parkı'nda bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında Ada Park olarak bilinen Şehir Parkı içerisindeki kafelerden birinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler etrafa yayılmadan yangını söndürdü.

Kimsenin yara almadığı yangında kafede maddi çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bayrampaşa'da kafede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Bayrampaşa'da kafede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Bayrampaşa'da kafede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Bayrampaşa'da kafede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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