Son dakika: BAYRAMPAŞA'DA İŞYERİNİN ÇATISINDA YANGIN

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - BAYRAMPAŞA'da, işyerinin çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Muratpaşa Mahallesi Sarı Dökümcüler Sitesi 5 Blok Sokak'ta bulunan 3 katlı işyerinin çatısında, saat 10.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında ara ara duyulan patlama sesleri, çevrede korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu. İşyerinin çatısından yükselen alevler, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangını gören İdris Çakır, "İlk etapta, çatıdan dumanlar çıkmaya başladı. İtfaiyeyi çağırdık, geldiler ve müdahale ettiler. Çok patlama oldu ama kontrol altına alındı" dedi.