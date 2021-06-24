BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN
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BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da bulunan bir işyerinde patlama sonrası yangın çıktı.

Ahmet YEŞİLMEN - İstanbul DHA - BAYRAMPAŞA'da bulunan bir işyerinde patlama sonrası yangın çıktı.

Olay Sarı Dökümcüler Sitesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre cila atölyesinde patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralanan 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN
BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN
BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN
BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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