Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da ayakkabı tabanı üretilen iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da ayakkabı tabanı üretilen iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Hanife Ana Sokak'ta, ayakkabı tabanı üretimi yapılan iş yerinin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. İtfaiye görevlileri, yangını diğer katlara sirayet etmeden söndürdü.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri

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