Bayrampaşa'da iş yeri yangını

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 16: 18 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Sağmalcılar, Bayrampaşa, Fatih, Şişli ve Bakırköy İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Üstkatlarda mahsur kalan 2 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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