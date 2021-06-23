Bayrampaşa'da İş Yeri Yangını
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Bayrampaşa'da İş Yeri Yangını

Bayrampaşa'da İş Yeri Yangını
Habermetre - Haberler | Toplum

Saat 17: 38 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Bayrampaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Sağmalcılar, Fatih ve Başakşehir itfaiye ekiplerimiz ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 17: 38 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Bayrampaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Sağmalcılar, Fatih ve Başakşehir itfaiye ekiplerimiz ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın esnasında üst katlarda mahsur kalan 6 vatandaşımız ekiplerimizce kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Habermetre

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