Bayrampaşa'da İş Yeri Yangını

Saat 17: 38 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Bayrampaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Sağmalcılar, Fatih ve Başakşehir itfaiye ekiplerimiz ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi.