Bayrampaşa'da iş yeri yangını
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Bayrampaşa'da iş yeri yangını

09.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:02
Bayrampaşa'da iş yeri yangını

Bayrampaşa'da 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Terazidere Mahallesi 60.Yıl Caddesi üzerindeki 3 katlı bir iş yerinin üst katında bulunan paketleme atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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