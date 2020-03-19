Bayrampaşa'da iş yeri yangını: 1 itfaiye eri yaralandı BAYRAMPAŞA'da 3 katlı binanın deposunda yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA'da 3 katlı binanın deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale ederken yaralanan bir itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Terazidere Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta saat 16.00 sıralarında plastik malzemeleri üreten iş yerinin deposunda yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Alevlere müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı. Yaralanan itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırılırken durumun ağır olduğu öğrenildi. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA