Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın
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Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın

Bayrampaşa'da bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

03.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:09
Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın

'da bir iplik fabrikasında çıkan yangına ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Terazidere Mahallesi Elmas Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen bir personeli ile bir fabrika çalışanına sağlık ekipleri müdahale etti.

ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın
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