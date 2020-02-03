: Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın

03.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:09

Bayrampaşa'da bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Terazidere Mahallesi Elmas Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanına sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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