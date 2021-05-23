BAYRAMPAŞA'DA İBB'YE AİT AYDINLATMA ARACI YANDI
Bayrampaşa Topkapı Altgeçidi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi aydınlatma ekibinin kamyoneti, yanmayan lambalarının kontrol edildiği sırada jeneratörden çıkan yangında küle döndü.
Bayrampaşa Topkapı Altgeçidi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi aydınlatma ekibinin kamyoneti, yanmayan lambalarının kontrol edildiği sırada jeneratörden çıkan yangında küle döndü.
Topkapı Bayrampaşa Alt Geçidi'ne yanmaya lambaları kontrol etmek için sabah saatlerinde gelen
İBB'ye ait aydınlatma ekibinin kamyonundaki jenaratör aniden alev aldı. Yangın kısa sürede kamyoneti sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere köpüklü suyla müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bir işçi dumandan etkilenerek tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı