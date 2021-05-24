Bayrampaşa'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Bayrampaşa'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Bayrampaşa'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Orta Mahalle'de bir evden hırsızlık yapılması olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliler C.K., E.K ile yabancı uyruklu A.O.'yu gözaltına aldı.

Aramada, şüphelilerin çaldığı iki cep telefonu, pasaport ve 2 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, mahkemece tutuklanırken A.O sınır dışı edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar