Bayrampaşa'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı
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Bayrampaşa'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Bayrampaşa'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Orta Mahalle'de bir evden hırsızlık yapılması olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliler C.K., E.K ile yabancı uyruklu A.O.'yu gözaltına aldı.

Aramada, şüphelilerin çaldığı iki cep telefonu, pasaport ve 2 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, mahkemece tutuklanırken A.O sınır dışı edildi.

Bayrampaşa'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Bayrampaşa'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Bayrampaşa'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Bayrampaşa'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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