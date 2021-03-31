Bayrampaşa'da hediyelik eşya dükkanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Bayrampaşa'da hediyelik eşya dükkanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Bayrampaşa'da hediyelik eşya dükkanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da hediyelik eşya dükkanının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da hediyelik eşya dükkanının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kartaltepe Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında yer alan hediyelik eşya dükkanının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodaki yangını fark eden vatandaşlar, binayı tahliye etti.

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle depo ile binada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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