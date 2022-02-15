Son dakika haberi: Bayrampaşa'da hazır gıda üretim tesisinde yangın-2 - Haberler
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Son dakika haberi: Bayrampaşa'da hazır gıda üretim tesisinde yangın-2

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Bayrampaşa'da hazır gıda üretim tesisinde yangın-2

Son dakika haberine göre BAYRAMPAŞA'da hazır gıda üretim tesisinde yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA'da hazır gıda üretim tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yenidoğan Mahallesi Erciyes Sokakta bulunan hazır gıda üretim tesisinde saat 08.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hazır gıda üretim tesisi içerisinde bulunan plastikler nedeniyle yoğun duman etrafa yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


Son dakika haberi: Bayrampaşa'da hazır gıda üretim tesisinde yangın-2

Son dakika haberi: Bayrampaşa'da hazır gıda üretim tesisinde yangın-2

Son dakika haberi: Bayrampaşa'da hazır gıda üretim tesisinde yangın-2

Son dakika haberi: Bayrampaşa'da hazır gıda üretim tesisinde yangın-2

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Yenidoğan, Erciyes, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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