İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI - Haberler
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İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa, O-3 TEM Bağlantı Yolu, Edirne istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç beton bariyere çarpıp yola savruldu.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Bayrampaşa, O-3 TEM Bağlantı Yolu, Edirne istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç beton bariyere çarpıp yola savruldu. Kazada biri ağır 3 kişi yaralanırken yolun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 05.20 sıralarında O-3 TEM Bağlantı Yolu, Bayrampaşa mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CNA 872 plakalı hafif ticari araç, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçtaki 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçtan yola sızan akaryakıt ve yağ sebebiyle otoyol Edirne istikameti trafiğe kapandı. Yolda trafik oluşurken temizleme çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza mahallinden bir kişi, sürücüleri"1-2 kilometre yavaş gidin yerler kaygan" şeklinde uyardı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI - Haberler
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