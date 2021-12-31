Bayrampaşa'da hafif ticari araç alev alev yandı - Haberler
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Bayrampaşa'da hafif ticari araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da seyir halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da seyir halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Bayrampaşa Atışalanı'nda seyir halindeki araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Atışalanı'nda seyir halinde olan hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir şekilde tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek aşağıyı inip söndürmeye çalıştı. Trafikteki diğer sürücülerde yangın tüpleriyle söndürme çalışmalarına yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

(Veysel Ensar Gökçegözog/ İHA)

Bayrampaşa'da hafif ticari araç alev alev yandı

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