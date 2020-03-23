12 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan maganda, çevredekiler tarafından kameraya alındı
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Bayrampaşa, 3. Sayfa, Güncel

12 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan maganda, çevredekiler tarafından kameraya alındı

Bayrampaşa'da bir şahıs, mahallede gürültü yaptığı sebebiyle vatandaşlar tarafından uyarıldı. Uyarıları dikkate almayıp sokakta silahıyla ateş açan adam, 12 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep oldu. Olay anı kameralar tarafından kayıt altına alınırken, hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutukladı.

23.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:27
12 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan maganda, çevredekiler tarafından kameraya alındı

Yaşadığı mahallede gürültü çıkardığı sebebiyle vatandaşlar tarafından uyarılan Oktay C, söylenenleri dikkate almayarak etrafa ateş açtı. Bu sırada 12 yaşındaki Sinan Üstünalp'in ölmesine sebep olan şahsın o anları kamera ile kayıt altına alındı. 3 ayrı mahkeme tarafından arandığı tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ÖNCE KAÇTI, SONRA SİLAHIYLA GERİ DÖNDÜ

Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde 2 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda, görgü şahitlerinin ifadesine göregürültü yaptıkları için mahalle sakinleri ile tartışan Oktay C. ve yanında bulunan arkadaşları darp edileceklerini düşünerek olay yerinden kaçtı. Ancak aradan bir saat geçtikten sonra geri dönen şüpheliler, bir otomobilin içinden halen sokakta olan mahalle sakinlerine doğru ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden hızla kaçarlarken, bu sırada vücuduna mermi isabet eden 12 yaşındaki Sinan Üstünalp hayatını kaybetti.

15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda olayda silah kullanan şüpheli Oktay C. ile arkadaşı Selçuk I. gözaltına alındı. Oktay C'nin daha önceden hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından polise geliş kaydı olduğu, ayrıca hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 3 ayrı mahkeme tarafından da arandığı ortaya çıktı.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Oktay C. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan Selçuk I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan maganda, çevredekiler tarafından kameraya alındı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İstanbul Bayrampaşa'da gürültü tartışmasında 12 yaşındakiáçocuğun vurulma anı kamerada

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