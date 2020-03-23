Bayrampaşa'da gürültü tartışması kanlı bitti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bayrampaşa'da gürültü tartışması kanlı bitti - Haber
Bayrampaşa, Selimiye, 3. Sayfa

Bayrampaşa'da gürültü tartışması kanlı bitti

Bayrampaşa'da çıkan sokak tartışmasında 11 yaşındaki bir çocuk vurularak öldürüldü.

23.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:17
Bayrampaşa'da gürültü tartışması kanlı bitti

Bayrampaşa'da çıkan sokak tartışmasında 11 yaşındaki bir çocuk vurularak öldürüldü. Katil zanlıları yakalanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, 2 Şubat günü saat 02.50 sıralarında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Selimiye Caddesi Kıyı Sokak Cevdet Paşa Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarılan bir kişi, kendilerini uyaran kişilerle kavga ettikten bir saat sonra elinde silahla olay yerine tekrar gelerek etrafa kurşun yağdırdı. Şüphelinin tabancasından çıkan mermiler tartıştığı aileden olan 11 yaşındaki Sinan Üstünalp'e isabet etti. 11 yaşındaki çocuk vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Sinan Üstünalp'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve tanıkların ifadelerinin değerlendirilmesi sonrası olayın şüphelilerinin Oktay C. (27), ve Furkan D. (25) olduğu tespit edildi. Ekipler, şüphelilerinden Furkan D.'yi 7 Şubat günü Bayrampaşa'da kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Furkan D.'nin farklı suçlardan emniyette 22 adet kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ekiplerin çalışmaların neticesinde olayın şüphelilerinden Oktay C. ise 14 Mart günü yakalanarak emniyete götürüldü. Oktay C.'nin Hırsızlık, Kasten Yaralama, Mala zarar verme suçlardan çok sayıda suç kaydı, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 3 ayrı aranmasının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay C. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerin olay yerine bir araçla geldikleri, aracın içerisinden ateş açıldığı ve şüphelilerin aynı araçla hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama geldi Haber
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama geldi
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haber
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
'Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz' Haber
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
'En büyük hobim cinsel ilişki' diyerek gündem olan Didem isyan etti Haber
"En büyük hobim cinsel ilişki" diyerek gündem olan Didem isyan etti
Dezenfektanları doldurmaya gelen görevliler, kameraları inceleyince bu görüntüyle karşılaştı Haber
Dezenfektanları doldurmaya gelen görevliler, kameraları inceleyince bu görüntüyle karşılaştı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Uzman doktordan koronaya karşı 'Maden suyu tüketin' çağrısı
Uzman doktordan koronaya karşı "Maden suyu tüketin" çağrısı
Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü
Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
'Hastalık yokken, 'Yok' dedik' diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Destici Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tom Hanks James Bond Ender Saraç Fahrettin Koca
Spor Falcao Ünal Karaman Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Polis Wuhan Almanya 112 Acil
Şu an buradasınız: Bayrampaşa'da gürültü tartışması kanlı bitti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 13:22:45. #1.14#
title