Bayrampaşa'da gecekondu alev alev yandı
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Bayrampaşa, 3. Sayfa

Bayrampaşa'da gecekondu alev alev yandı

Bayrampaşa'da gecekondu alev alev yandı Bayrampaşa'da 2 katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

03.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:52
Bayrampaşa'da gecekondu alev alev yandı

Bayrampaşa'da gecekondu alev alev yandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da 2 katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan gecekondu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 14: 30 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Yengeç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmaları ardından gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmezken, yangın nedeniyle sokakta panik yaşandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bayrampaşa'da gecekondu alev alev yandı

Kaynak: İHA

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Bayrampaşa'da gecekondu alev alev yandı
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