Bayrampaşa'da feci kaza: Forkliftin altında kalan sürücü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayrampaşa'da feci kaza: Forkliftin altında kalan sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bayrampaşa'da feci kaza: Forkliftin altında kalan sürücü yaralandı

Bayrampaşa'da kuru gıda halinde forklift yan yattı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da kuru gıda halinde forklift yan yattı. Aracın altında forklift sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Bayrampaşa kuru gıda halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Umut Ahi forklift aracıyla seyir halinde ilerlerken yağmurun da etkisiyle kaza yaptı. Yan yatan aracın altında kalan Umut Ahi'yi gören esnaf ve vatandaşlar durumu sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan vatandaşı hemen ambulansa kaldırdı. Yaralının ilk müdahalesi olay yerinde sağlık personeli tarafından yapılırken Umut Ahi'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Bayrampaşa'da feci kaza: Forkliftin altında kalan sürücü yaralandı

Bayrampaşa'da feci kaza: Forkliftin altında kalan sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title