Bayrampaşa'da evi soyan hırsızlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayrampaşa'da evi soyan hırsızlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da evi soyan hırsızlar kamerada Bayrampaşa'da bir eve girerek cep telefonu, pasaport ve bir miktar para çalan 3 hırsız, aynı gün içerisinde yakalandı.

Bayrampaşa'da evi soyan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir eve girerek cep telefonu, pasaport ve bir miktar para çalan 3 hırsız, aynı gün içerisinde yakalandı. Hırsızların eve girdiği ve kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 23 Mayıs günü Bayrampaşa Orta Mahallede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir ikamete giren hırsızlar, evden iki cep telefonu, pasaport ve 2 bin TL para çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık olayını fark eden ikamet sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikamet içerisinde ve sokakta detaylı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde C.K., E.K. ve yabancı uyruklu A.O. isimli şahısların olduğunu tespit etti. Hırsızları yakalamak için harekete geçen ekipler, aynı gün içerisinde hırsızları çaldıkları malzemelerle yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu A.O. sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen C.K. ve E.K. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayrampaşa'da evi soyan hırsızlar kamerada
Bayrampaşa'da evi soyan hırsızlar kamerada
Bayrampaşa'da evi soyan hırsızlar kamerada
Bayrampaşa'da evi soyan hırsızlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde can verdi
Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde can verdi
İstanbul'un göbeğinde yaşanan rehine dehşetinden yeni görüntüler! Pakistanlıyı tavana asıp, saatlerce sallandırmışlar
İstanbul'un göbeğinde yaşanan rehine dehşetinden yeni görüntüler! Pakistanlıyı tavana asıp, saatlerce sallandırmışlar
Bu kadarına pes! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
Bu kadarına pes! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Volkan Bozkır Fahrettin Altun
Magazin Alişan Pınar Altuğ Prens William Oktay Kaynarca
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayrampaşa'da evi soyan hırsızlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 18:29:14. #1.14#

title