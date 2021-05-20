BAYRAMPAŞA'DA "EVE TUVALET İHTİYACIMI GİDERMEK İÇİN GİRMEYE ÇALIŞTIM"  DİYEN HIRSIZ TUTUKLANDI
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BAYRAMPAŞA'DA "EVE TUVALET İHTİYACIMI GİDERMEK İÇİN GİRMEYE ÇALIŞTIM"  DİYEN HIRSIZ TUTUKLANDI

BAYRAMPAŞA'DA 'EVE TUVALET İHTİYACIMI GİDERMEK İÇİN GİRMEYE ÇALIŞTIM'  DİYEN HIRSIZ TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'DA bir evin penceresini zorlayarak girmeye çalışan hırsız yakalandı.

BAYRAMPAŞA'DA bir evin penceresini zorlayarak girmeye çalışan hırsız yakalandı. İkamete tuvalet ihtiyacını gidermek için girmeye çalıştığı söyleyen ve tutuklanan şüpheli, güvenlik kamerasına da yansıdı. Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan ikametin penceresi zorlanarak hırsızlık amacıyla girilmeye çalışıldı. Önceki gün saat 21.00 sıralarında yaşanan olaya ilişkin ihbar üzerine harekete geçen ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinin inceledi. Şüphelinin F.C. Başakşehir'de bulunan ikametinde yakalandı. Güvenlik kamera görüntüleri izletilen şüpheli F.C. görüntülerdeki kişinin kendisinin olduğunu, ikamete tuvalet ihtiyacını gidermek için girmeye çalıştığı söyledi. Şüphelinin geriye dönük yapılan sorgulamalarında "Hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu da belirlendi. "Hırsızlığa Teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAYRAMPAŞA'DA "EVE TUVALET İHTİYACIMI GİDERMEK İÇİN GİRMEYE ÇALIŞTIM"  DİYEN HIRSIZ TUTUKLANDI - Haberler
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