Bayrampaşa'da evden hırsızlık yapan ikizler yakalandı - Haberler
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Bayrampaşa'da evden hırsızlık yapan ikizler yakalandı

Bayrampaşa'da evden hırsızlık yapan ikizler yakalandı
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da, evden hırsızlık şüphelisi ikizler gözaltına alındı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da, evden hırsızlık şüphelisi ikizler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucu ikiz kardeşler E.K. ve S.K., çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin daha önce de benzer suçtan ceza aldıkları öğrenildi.

Kendilerine polis süsü verip evdekileri gasp etmeye çalışan şahıslar bir kişiyi de öldürdü

Kendilerine polis süsü verip evdekileri gasp etmeye çalışan şahıslar bir kişiyi de öldürdü

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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