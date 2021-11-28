Son dakika haberi | Bayrampaşa'da evcil hayvan mağazasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gündem haberi... Yanan dükkandan görüntü Soğutma çalışması Bayrampaşa'da evcil hayvan mağazasında çıkan yangın söndürüldü İSTANBUL (AA) – Bayrampaşa'da, 3 katlı binanın giriş katında bulunan evcil hayvan mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Yanan dükkandan görüntü
Soğutma çalışması Bayrampaşa'da evcil hayvan mağazasında çıkan yangın söndürüldü
İSTANBUL (AA) – Bayrampaşa'da, 3 katlı binanın giriş katında bulunan evcil hayvan mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi üzerinde bulunan evcil hayvan mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle çok sayıda kuşun öldüğü belirlendi.