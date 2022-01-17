Bayrampaşa'da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı - Haberler
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Bayrampaşa'da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul'da ev sahibi tarafından kapıları baltayla kırılan evde kiracı olarak oturan Suriyeli aile, Bayrampaşa Belediyesi'nin yardımıyla başka bir eve taşındı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ev sahibi tarafından kapıları baltayla kırılan evde kiracı olarak oturan Suriyeli aile, Bayrampaşa Belediyesi'nin yardımıyla başka bir eve taşındı.

Ev sahibinin baltayla kapılarını kırmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi'ne giderek yardım talebinde bulunan aileyi, belediye yetkilileri geri çevirmedi.

İlçe sınırlarında başka bir daire kiralayan yetkililer, Suriyeli ailenin yeni evlerine taşınmasını sağladı. Ailenin eşyaları, belediyeye ait nakliye aracıyla yeni evlerine götürüldü.

Olayın geçmişi

Bayrampaşa'da, kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran N.A ve oğlu İ.A. gözaltına alınmıştı. İ.A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, N.A serbest bırakılmıştı.

Suriyeli kiracı Selma Şaham,1200 lira olan kira bedelinin 4 bin liraya çıkarılması için ev sahibinin kendileriyle kontrat imzalamak istediğini iddia etmişti.

Bayrampaşa'da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı

Bayrampaşa'da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı

Bayrampaşa'da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı

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AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

Bayrampaşa, Suriyeli, İstanbul, kiracı, Güncel, Haber

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