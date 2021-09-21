Bayrampaşa'da 'Engelli Yaşam Parkı' hizmete açıldı - Haberler
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Bayrampaşa'da "Engelli Yaşam Parkı" hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | Genel

- Bayrampaşa'da "Engelli Yaşam Parkı" hizmete açıldı Pandemi nedeniyle uzun bir süredir evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlar için Bayrampaşa'da "Engelli Yaşam Parkı" hizmete açıldı.

BAYRAMPAŞA (İHA) - - Bayrampaşa'da "Engelli Yaşam Parkı" hizmete açıldı

İSTANBUL - Pandemi nedeniyle uzun bir süredir evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlar için Bayrampaşa'da "Engelli Yaşam Parkı" hizmete açıldı.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından engelliler için yapılan "Engelli Yaşam Parkı" hizmete açıldı. Pandemi nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlar parkta doyasıya vakit geçirebilecek. Belirli periyotlarda evlerinden alınarak parka getirilecek engelli vatandaşlar, kendileri için özel olarak tasarlanan parkta hem oyun alanlarında zaman geçirecek hem Beden Eğitimi ve Fitness aletleri ile spor yapabilecek hem de elektrikli araçlarını özel cihazlarla şarj edebilecek. "Engelli Yaşam Parkı" açılışına katılan engelli vatandaşlar burada özel olarak tasarlanan çim kaplı alanda yalın ayak yürüyerek eğlenceli vakit geçirdi. Engellilere, eğitimli öğretmenler eşliğinde fizik tedavi dersleri verildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'de spora eşlik etti.

Engelli çocukların ektikleri bitkileri birlikte toplayan Başkan Aydıner, ilk defa böyle bir proje yaptıklarını ve mutlu olduğunu dile getirdi. Aydıner, "yani burası gündüz engelliler bakım evi biz ilk defa bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra da dedik ki bir hobi bahçesi oluşturalım. Parkın yarısından fazlasını da burada gündüz bakım engelli evine gelen yüzlerce çocuğumuza tahsis edelim dedik. Engelsiz bir yaşam haline getirdik bu alanı. Onlar burada salıncaktan, oturaktan, havuzlarından, rüm alanlarından rahatça faydalanabiliyor. İnternet bağlattık. Şarj aletleri var burada rahatça akülü sandalyelerini şarj edebilecek çocuklarımız. ve böylece bu alanı güzel bir hale getirdik. Bu yavrularımızın mutlu olması memnun olması bizi mutlu ediyor. Benim projelerim içinde en mutlu olduğum projelerin başında geliyor bu proje" diye konuştu.

Parkın açılışına engelli abisiyle birlikte gelen Güladiye Yaşaryıldız parkı çok beğendiğini söyleyerek " sosyalleşmesi çok iyi bir şey çünkü sosyalleştikçe hayata bağlanıyorlar. Sosyallik olmadığı zaman içlerine kapanıyorlar. Böyle faaliyetlerin olması da çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki engelli Recep Akkaya ise Belediye Başkanı Atila Aydıner'e teşekkür etti. Parkı beğendiğini ifade eden Akkaya, " lavanta kestik burada. Fidan ektik burada. Bu parktan çok memnunum Başkanıma çok teşekkür ederim" dedi.

Bayrampaşa'da Engelli Yaşam Parkı hizmete açıldı

Bayrampaşa'da Engelli Yaşam Parkı hizmete açıldı

Bayrampaşa'da Engelli Yaşam Parkı hizmete açıldı

Bayrampaşa'da
İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bayrampaşa'da 'Engelli Yaşam Parkı' hizmete açıldı - Haberler
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