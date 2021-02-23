BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MOTOSİKLETLİ GELİN ARABASINA BÖYLE ÇARPTI

BAYRAMPAŞA'da düğün konvoyunda motosikletin önünün kaldıran sürücü gelin arabasına çarptı. Kaza arkasından gelen bir başka motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Şubat'ta Bayrampaşa'da yaşandı. Dar bir sokakta ilerleyen düğün konvoyundaki motosikletli aracının önünü kaldırmak istedi. Birden hızlanan motosiklet, gelin arabasına çarptı. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı yine konvoyda yer alan başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza anı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı