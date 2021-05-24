İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI
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İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul/DHABayrampaşa'da domates yüklü bir otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik lambasına daha sonra da yol kenarında bulunan ağaca çarparak durdu.

İstanbul/DHA

Bayrampaşa'da domates yüklü bir otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik lambasına daha sonra da yol kenarında bulunan ağaca çarparak durdu. Kaza sonrası otomobildeki domatesler yola savrulurken, sürücü ve beraberindeki kişi yaralandı.

Kaza Bayrampaşa, Kartaltepe Mahallesi'nde sabah saat 05.10 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 61 ED179 plakalı domates yüklü otomobili kullandığı öğrenilen Yunus Özbaş (30) Bayrampaşa Sebze Hali'nden Gaziosmanpaşa istikametine seyir halindeyken 60. Sokak kesişimine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarında trafik lambasına, ardından da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın içindeki kasalarda bulunan domatesler yola savrulurken, sürücü Yunus Özbaş ve beraberindeki Özkan Umut (34) yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü ve arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek araçta bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza sonrası yola savrulan domatesler temizlenirken, otomobil ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI
İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI
İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI
İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI
İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI
İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI
İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI
İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI - Haberler
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