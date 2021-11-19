Bayrampaşa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde U.A'nın (20) kullandığı forklift, kaygan zeminin de etkisiyle devrildi.

Forkliftin altında kalarak ağır yaralanan U.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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