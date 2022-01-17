BAYRAMPAŞA'DA DEMİR TELLERİ ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da viyadük altındaki demir telleri çalan 2 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri bugün sabaha karşı Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen 2 kişiyi durdurdu. Ekipler, Kadir İ. ve Umut O.'nun ellerinde bulunan demir teller dikkatini çekti. Polislerce yapılan incelemelerde Kadir İ. ve Umut O.'nun telleri Terazidere Mahallesi'nde viyadük altından çaldıklarını tespit etti. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Kadir İ. ve Umut O. polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.