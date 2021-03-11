Bayrampaşa'da çok sayıda suç kaydı bulunan hırsız, son işinde yakayı ele verdi
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Bayrampaşa'da çok sayıda suç kaydı bulunan hırsız, son işinde yakayı ele verdi

11.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:57
Bayrampaşa'da çok sayıda suç kaydı bulunan hırsız, son işinde yakayı ele verdi

Bayrampaşa'da, çok sayıda suç kaydı bulunan ve bir evden 4 cep telefonu çalan hırsız yakalandı.

Bayrampaşa'da, çok sayıda suç kaydı bulunan ve bir evden 4 cep telefonu çalan hırsız yakalandı. Hırsız emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bayrampaşa Orta Mahallede 3 Mart Çarşamba günü bulunan bir evden 4 adet cep telefonu çalındı. Olayı fark eden ev sakinleri durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki parmak izi ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şahsın A.A, (54) isimli hırsızın olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında A.A, 6 Mart Cumartesi günü Fatih ilçesi İkenderpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli daha sonra emniyete götürülerek ifadesi alındı. Buradaki işlemlerin ardından çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı A.A., 'İkametten Hırsızlık' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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