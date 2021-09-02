Bayrampaşa'da çocuk festivali başladı

Bayrampaşa'da pandemi nedeniyle uzun zamandır yüze yüze eğitimden ve etkinliklerden uzak kalan çocuklar için 8 gün süreli festival düzenledi.

Bayrampaşa'da pandemi nedeniyle uzun zamandır yüze yüze eğitimden ve etkinliklerden uzak kalan çocuklar için 8 gün süreli festival düzenledi. Birbirinden renkli etkinliklerle Şair Baki İlkokulu'nda başlayan festivalin 10 Eylül Cuma günü Atatürk Parkı'nda tamamlanması planlanıyor.

Bayrampaşa Belediyesi, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nı 'Çocuk Festivali' ile başlattı. Pandemi nedeniyle uzun zamandır yüze yüze eğitimden ve etkinliklerden uzak kalan Bayrampaşalı çocuklar, toplam 8 gün sürecek festival ile doyasıya eğlenme fırsatı bulacak. Dün Şair Baki İlkokulu'nda başlayan festivalde; çocuk konserleri, tiyatro, yarışmalar, balon ve basketbol şov, illüzyon ve müzikli kukla gösterileri, Karagöz-Hacivat, Nasreddin Hoca, şiir dinletisi, stand up, atölyeler, şişme eğlence parkurları, palyaço-yüz boyama ve kostümlü karakterler yer aldı. Ayrıca festival boyunca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

"Okul öncesi streslerini ortadan atmak üzere böyle bir festivale karar verdik"

Çocuk festivalinde açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Okullar açılıyor, okullar açılmadan önce yavrularımıza böyle bir festivali adı altında dolu dolu etkinliklerin olacağı, çocuk animasyonları, palyaçolar yine bunun dışında çocuk tiyatroları alanda gördüğünüz gibi mısırcısı, şeker helvacısı ne varsa hepsini bir araya getirdik. Burada çocuklarımıza bunların ikramını yapıyoruz. Okullarına başlamadan önce de streslerini atıyoruz. 11 mahallemizin okullarında her okulda mutlaka bu etkinliği yapacağız. Böylece çocuklarımızın hem okula merhaba diyoruz, hem de okul öncesi streslerini ortadan atmak üzere böyle bir festivale karar verdik. İnşallah bunu sürekli yapacağız" dedi.

"Pembe oyuncağı çok beğendim"

Festivalde eğlenen Ceylin Naz Yılmaz, "Okulumun festivalini kaçırmamak için geldim. Güzel eğlenceli ve keyifli bir ortam. Oyuncaklara daha binmedim ama bineceğim. Pembe oyuncağı çok beğendim ve sahneye de çıktım. Sahnede de kalk otur oynadık. Güzeldi ama hediye kazanamadım" diye konuştu.

"Buradaki oyuncaklara bineceğiz ve palyaçoları izleyeceğiz"

Festivale arkadaşlarıyla gelen Ela Hamiye Pehlivan, "Bence güzel, daha yeni geldim. Gayet güzel vakit geçiriyorum. Evet arkadaşlarımla geldim. Buradaki oyuncaklara bineceğiz ve palyaçoları izleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı