Bayrampaşa'da çevik kuvvet personelini taşıyan servis kaza yaptı; 3 yaralı
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Bayrampaşa, Polis, 3. Sayfa

Bayrampaşa'da çevik kuvvet personelini taşıyan servis kaza yaptı; 3 yaralı

Bayrampaşa'da çevik kuvvet personelini taşıyan servis kaza yaptı; 3 yaralı Bayrampaşa'da çevik kuvvet polis memurlarını taşıyan servis minibüsü başka bir servis midibüsü ile çarpıştı.

18.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:29
Bayrampaşa'da çevik kuvvet personelini taşıyan servis kaza yaptı; 3 yaralı

Bayrampaşa'da çevik kuvvet personelini taşıyan servis kaza yaptı; 3 yaralı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da çevik kuvvet polis memurlarını taşıyan servis minibüsü başka bir servis midibüsü ile çarpıştı. Kazada biri polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09: 30 sıralarında Bayrampaşa Maltepe caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 HE 483 plakalı Çevik Kuvvet Polislerini taşıyan servis minibüsü akaryakıt istasyonundan çıkarken karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 HT 6379 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan midibüs park halindeki bir TIR'a arkadan çarparken, diğer servis minibüsü akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kaza sonrası ikisi servis sürücüsü ve Çevik Kuvvet Personelini taşıyan servis minibüsü içerisine bulunan 1 polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 1'i polis 3 yaralının sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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