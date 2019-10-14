14.10.2019 13:02

Bayrampaşa'da cep telefonu hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da, bir iş yerinde şarja takılıp masaya bırakılan cep telefonunu çalan F.S.M.ve B.O.Ü.on gün içinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan telefon hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Eylül'de Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapma bahanesiyle iş yerine giren F.S.M. ve B.O.Ü., raflardaki malzemelere bakarken, iş yeri sahibinin masada şarjda olan cep telefonunu el çabukluğuyla cebine koyup ayrıldı. Bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yeri sahibi, kayıtlarda, içeri giren biri gözcülük yapan 2 kişinin, telefonu çaldığını görünce polise başvurdu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, 1 Ekim'de düzenlediği operasyonla F.S.M. ve B.O.Ü. adlı 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen F.S.M. tutuklanırken, B.O.Ü. ise serbest bırakıldı. Öte yandan yaşanan telefon hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA