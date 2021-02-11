Bayrampaşa'da çelik bariyer otomobile saplandı; 2 yaralı
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Bayrampaşa'da çelik bariyer otomobile saplandı; 2 yaralı

11.02.2021 23:20 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:28
Bayrampaşa'da çelik bariyer otomobile saplandı; 2 yaralı

BAYRAMPAŞA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

BAYRAMPAŞA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çelik bariyerlerin otomobile saplandığı kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri otomobile saplanan bariyerleri çıkarttı.

Olay, akşam saatlerinde Bayrampaşa 0 3 Otoyolu Aksaray istikameti Sağmalcılar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Murat M.'nin kullandığı 34 BFJ 895 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çelik bariyerlerin otomobile saplandığı kazada sürücü Murat M. ve yanında bulunan Mehmet K. hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, bariyerleri otomobilden çıkardı. Ardından otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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