Bayrampaşa'da çalışma yapılan yola saplanan İETT otobüsü vatandaşlarca kurtarıldı

Bayrampaşa'da çalışma yapılan yola saplanan İETT otobüsü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Bayrampaşa'da çalışma yapılan yola saplanan İETT otobüsü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi'nden geçen İETT otobüsü, yol çalışmasının yapıldığı yere saplandı.

Otobüs, çevredeki vatandaşlar tarafından itilerek, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Otobüsün kurtarılma anı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların otobüsü itmesi ve görüntüyü çeken kişinin duruma tepki göstermesi de yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok