Bayrampaşa'da cadde ve sokaklar yeşilleniyor Bayrampaşa'nın cadde ve sokaklarını yeşillendirme çalışmaları kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Yıldırım Mahallesi'nde ağaç dikerek, esnafa çiçek dağıttı.

Bayrampaşa'nın cadde ve sokaklarını yeşillendirme çalışmaları kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Yıldırım Mahallesi'nde ağaç dikerek, esnafa çiçek dağıttı. Aydıner, etkinlik sırasında korona virüsüne karşı alınana önlemler hakkında da bilgi verdi.



Bayrampaşa Belediyesi tarafından ilçede bulunan cadde ve sokakları yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. Yıldırım Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda yapılan yeşillendirme çalışmalarına katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner burada ağaç dikti. Sokak üzerinde bulunan esnafları da ziyaret eden Aydıner, esnafa çiçek dağıttı. Yaklaşan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Yıldırım Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağını ziyaret eden Aydıner, sağlık çalışanlarının gününü kutlayarak onlara çiçek hediye etti. Aydıner, ilçede korona virüsüne karşı alınan önlemler hakkında da bilgi verdi.



Yapılan çalışmalar ile ilgili bir açıklama yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Başta okullarımız olmak üzere camiler, okullar ve kalabalık olan bütün mekanlar, bilim merkezlerimiz, kültür merkezlerimiz ve özellikle de yoğun öğrencilerimizin bulunduğu yerleri kütüphaneler de olmak üzere bunların tamamıyla ilgili ilaçlamalarımızı devam ettiriyoruz. Aynı zamanda araçları ilaçlıyoruz. Bir adım daha ileri gidiyoruz. Minibüsleri ve otobüsleri durdurup ilaçlıyoruz. Caddeler ilaçlandı ve hijyenik bir hale getirildi. Eski ağaçları kaldırıp yerine yeni ağaçlar koyuyoruz. Ağaçların kök diplerini de bir yandan ilaçlayıp bakımlarını yapıyoruz. Bayrampaşa'da korona virüs salgınını engelleyebilmek, temizlik ve hijyenik şartlara uyabilmek maksadıyla da bugün Bayrampaşa'da büyük bir seferberlik ilan ettik. Başından beri biz bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah biz bunu çok iyi bir şekilde atlatacağız" dedi.



Başkan öğrencileri uyardı



Yeşillendirme çalışmaları sonrası esnaf ziyaretlerini sürdüren Aydıner, bir lokantada yemek yiyen öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Aydıner, "Tatiliniz hayırlı olsun. Dikkat edin, kalabalık yerlerde bulunmayın. Kendinize iyi bakın. Derslerinizde başarılar diliyorum" uyarısında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA