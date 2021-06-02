Son dakika! Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanelik etti: O anlar kamerada
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Son dakika! Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanelik etti: O anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BAYRAMPAŞA'da kaldırımdaki boruya oyun oynamak amaçlı basan kişi yol kenarındaki iş merkezinin boşluğuna düşerek yaralandı.

BAYRAMPAŞA'da kaldırımdaki boruya oyun oynamak amaçlı basan kişi yol kenarındaki iş merkezinin boşluğuna düşerek yaralandı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa'da geçen pazartesi günü öğlen saatlerinde M. A. bir iş merkezinin önüne geldi. 45 yaşında olduğu belirtiler M. A., yerde bulunan demir boruya önce tek ayağıyla bastı. M.A. daha sonra iki ayağıyla boruya bastı. Borunun ayağının altından kaymasıyla M.A. iş merkezinin önündeki boşluğa düştü. M.A.'nın yardımına çevredekiler koştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen M.A., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M. A.'nın iş merkezinin önünde durduğu, yerdeki demir borunun üzerine bastıktan sonra boşluğa düştüğü, bu sırada yoldan geçen bir sürücünün aracını durdurarak, M.A.'nın yardımına koştuğu yer aldı.


- İstanbul
Son dakika! Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanelik etti: O anlar kamerada
Son dakika! Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanelik etti: O anlar kamerada
Son dakika! Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanelik etti: O anlar kamerada
Son dakika! Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanelik etti: O anlar kamerada
Son dakika! Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanelik etti: O anlar kamerada
Son dakika! Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanelik etti: O anlar kamerada
Son dakika! Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanelik etti: O anlar kamerada
Son dakika! Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanelik etti: O anlar kamerada
Son dakika! Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanelik etti: O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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