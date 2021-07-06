Son dakika: BAYRAMPAŞA'DA BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
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Son dakika: BAYRAMPAŞA'DA BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BAYRAMPAŞA'da iki kişinin, girdikleri binadaki bisikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BAYRAMPAŞA'da iki kişinin, girdikleri binadaki bisikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir binada saat 18.00 sıralarında yaşandı. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki şüpheli, girdikleri binadan bisikleti çalarak, dışarı çıkardı. Şüphelilerden biri bisiklete binerek, diğeri ise yaya olarak uzaklaştı. Bisikletin çalındığını fark eden bir kişi, kucağındaki çocuk ile bir süre şüphelilerin peşinde koştu. Ardından kucağındaki çocuğu orada bulunanlara teslim edip, şüphelileri kovalamayı sürdürse de sonuç alamadı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüleri inceleyerek bisikleti çalan şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Son dakika: BAYRAMPAŞA'DA BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika: BAYRAMPAŞA'DA BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika: BAYRAMPAŞA'DA BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika: BAYRAMPAŞA'DA BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika: BAYRAMPAŞA'DA BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
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