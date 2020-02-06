Bayrampaşa'da bir fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
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Bayrampaşa'da bir fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Bayrampaşa'daki çamaşır yıkama fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

06.02.2020 04:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 04:16
Bayrampaşa'da bir fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

'daki çamaşır yıkama fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Caddesi'ndeki fabrikanın buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama nedeniyle çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Patlamada, fabrikada bulanan 1 işçi yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bayrampaşa'da bir fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
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