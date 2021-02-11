Bayrampaşa'da bariyerlere saplanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bayrampaşa'da kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bayrampaşa'da kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O-3 Karayolu Sağmalcılar Kavşağı'ndan Topkapı istikametine giden Murat M. idaresindeki 34 BFJ 895 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Bayrampaşa mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.
Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Mehmet K. araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki ufak çaplı yangını söndürdü. Daha sonra demir kesme makinesiyle bariyerleri kesen itfaiye ekipleri, yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araç, bariyerlerden çıkarıldıktan sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok