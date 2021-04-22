Bayrampaşa'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bayrampaşa'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bayrampaşa'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyerlere saplanması sonucu sürücü yaralandı.

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyerlere saplanması sonucu sürücü yaralandı.

Muhammet E. yönetimindeki, 34 DUU 569 plakalı otomobil, Hal Kavşağı'ndan Otogar istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka kısmından giren bariyer, şoför koltuğunu deldi.

Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Otogar istikametinde yoğunluk oluştu. Otomobilin saplandığı bariyerden çıkarılarak, kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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