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Bayrampaşa'da aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bayrampaşa'da aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar yakayı ele verdi

Bayrampaşa'da önceki gece bir iş yerine ikinci defa giren 2 hırsız yakayı ele verdi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da önceki gece bir iş yerine ikinci defa giren 2 hırsız yakayı ele verdi. 2 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 şüpheli gözüne kestirdikleri bir iş yerine kapıyı zorlayarak girdi. Şüpheliler girdikleri iş yerinden 4 adet cep telefonu ile 25 adet kol saati çalarak ayrıldı. Şahıslar kısa bir süre sonra aynı iş yerine tekrar geldi. O esnada devriye görevini yürüten polis ekipleri iş yerinin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeriye giren ekipler, S.T. ile H.H.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu ile 25 adet kol saati çıktı. İlçe emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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