Son dakika haberi | Bayrampaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Ersan SAN- Feridun AÇIKGÖZ/ BAYRAMPAŞA'da bulunan bir ayakkabı imalathanesi alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Hanife Ana Sokak'ta bulunan bir sanayi sitesinin üçüncü katında çıktı. İddialara göre, sanayi sitesi içinde bulunan ayakkabı imalathanesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İçeride çalışan işçiler binayı hemen boşaltarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.