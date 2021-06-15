Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı

Bayrmapaşa'da alt geçidi su bastı, bir araç sular altında kaldı.

Bayrmapaşa'da alt geçidi su bastı, bir araç sular altında kaldı.

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Bayrampaşa'da bir alt geçit yağmur sularıyla doldu. Altgeçitteki bir sürücü eğitim aracı da sular altında kaldı.

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, altgeçitteki suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.

(Selim Bayraktar - Gülşah Kahveci/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı