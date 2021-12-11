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Bayrampaşa'da akü hırsızı kamerada

Bayrampaşa'da akü hırsızı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da çaldığı aküyü koyduğu kartonla minibüse binen hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da çaldığı aküyü koyduğu kartonla minibüse binen hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Asayiş Büro ekipleri, Bayrampaşa Orta Mahallede 02 Aralık saat 15.00 sıralarında bir aracın aküsünün çalınması suçu ile ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yeri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelenmenin ardından olayı M.A.Ç. isimli şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Çalışmaların devamında şüpheli şahıs 9 Aralık saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalledeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan hırsızın karton içerisindeki aküyü taşıdığı anlara ait görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızı karton içindeki aküyle birlikte minibüse bindikleri görülüyor. - İSTANBUL

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