Bayrampaşa'da abi kardeşe saldıranlardan biri Marmaris'te yakalandı

04.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:34

İstanbul Bayrampaşa'da 23 Şubat 2020 tarihinde tanımadıkları bir grup tarafından saldırıya uğrayan iki kardeşten birinin bıçaklanarak ölümüne neden olduğu iddia edilen cinayet şüphelisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis tarafından yakalandı.



İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Orta Mahalle Oğuzhan Sokak'ta 23 Şubat 2020 tarihinde Emrah Kırmızıkan (27) ile kardeşi Muhammet Emin Kırmızıkan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda Muhammet Emin Kırmızıkan aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Kardeşini korumak için hamle yapan Emrah Kırmızıkan da saldırganların bıçak darbeleri ile hayatını kaybetti. Yaralanan Kırmızıkan kardeşler çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Saldırganlar,olay yerinden sloganlar atarak uzaklaşırken saldırıya uğrayan kardeşlerden Emrah Kırmızıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis saldırganların kimliğini tespit etmek için çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



Cinayet ve saldırı olayına karıştığı iddia edilen şüphelilerden 21 yaşındaki F.Y.'nin akrabalarının yanına gelebileceği bilgisine ulaşan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri F.Y.'nin akrabalarının bulunduğu evlerin çevresinde takip başlattı.



Saldırganlardan F.Y.'nin amcasının evine geldiğini gören polis harekete geçti. F.Y. apartmanın dış kapısından içeri girdiği sırada yakalandı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen F.Y. yapılan işlemleri ardından "Cinayet" suçu işlediği gerekçesi ile adliyeye çıkartıldı. Suçunu itiraf ettiği ileri sürülen F.Y.'nin Marmaris'teki işlemlerin ardından İstanbul'a sevk edileceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA