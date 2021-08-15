BAYRAMPAŞA'DA ABARTILI EGZOZLU ARAÇLARA CEZA YAĞDI

BAYRAMPAŞA'da abartılı ve gürültülü egzozlu kullanılan araçlara yönelik denetim yapıldı.

BAYRAMPAŞA'da abartılı ve gürültülü egzozlu kullanılan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 8 araç sürücüsüne toplam 8 bin 322 lira cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, dün 21.00 - 00.00 saatleri arasında Bayrampaşa İlçesi'nde "Abartı Egzozlu Araçlar" ile ilgili denetim yaptı. Denetimlerde 35 araç kontrol edildi. 6 adet "Abartı Egzoz" maddesinden 8 bin 34 lira, 1 adet "Yüksek Sesli Müzik" maddesinden 144 lira ve 1 adet "Sis Farı" maddesinden 144 lira olmak üzere, toplam 8 araç sürücüsüne 8 bin 322 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı