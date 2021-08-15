Bayrampaşa'da abartı egzoz denetimi
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Bayrampaşa'da abartı egzoz denetimi

Bayrampaşa'da abartı egzoz denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da polis ekiplerinin abartı egzozlu araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 8 araç sürücüsüne 8 bin 322 lira cezai işlem uygulandı.

Bayrampaşa'da polis ekiplerinin abartı egzozlu araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 8 araç sürücüsüne 8 bin 322 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saat 21.00 ile -00.00 saatleri arasında Bayrampaşa'da abartı egzozlu araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 35 araç kontrol edilirken abartı egzoz maddesinini ihlal eden 6 sürücüye toplam 8 bin 34 lira para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca yüksek sesli müzik maddesini ihlal eden bir sürücüye 144 lira sis farı maddesini ihlal eden bir sürücüye de 144 lira olmak üzere toplamda 8 araç sürücüsüne 8 bin 322 lira cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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