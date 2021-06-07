BAYRAMPAŞA'DA 5 HIRSIZLIK GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ KAMERADA
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BAYRAMPAŞA'DA 5 HIRSIZLIK GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Çağlar TINBEK/ BAYRAMPAŞA'da 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı.

Ali Çağlar TINBEK/ BAYRAMPAŞA'da 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı.

Polis ekipleri, Bayrampaşa'da farklı zamanlarda yaşanan 5 hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Hırsızlık olayının gerçekleştiği adreslerdeki güvenlik kameralarını 15 gün boyunca inceleyen polis, şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. 7 gün takibe alınan şüpheli, Bayrampaşa  Yıldırım Mahallesi'nde yakalandı. üzerinde görüntülerdeki aynı kıyafetler olan ve çalıntı bir saat kolunda bulanan M.K., gözaltına alındı.Hırsızlık olaylarının yaşandığı adreslerde dolaştığı anlara ait görüntüleri saptanan M.K., sevk edildiği adliyeden adli kontrolle serbest bırakıldı.

BAYRAMPAŞA'DA 5 HIRSIZLIK GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ KAMERADA
BAYRAMPAŞA'DA 5 HIRSIZLIK GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ KAMERADA
BAYRAMPAŞA'DA 5 HIRSIZLIK GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ KAMERADA
BAYRAMPAŞA'DA 5 HIRSIZLIK GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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